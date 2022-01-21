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İran, Çin ve Rusya’dan ortak deniz tatbikatı

İran, Çin ve Rusya tarafından düzenlenen “2022 Deniz Güvenlik Kemeri” tatbikatı Hint Okyasunu'nda gerçekleştirilmeye başlandı.
İran, Çin ve Rusya’dan ortak deniz tatbikatı

ABD ve Batı ile ciddi gerilim yaşayan Çin, İran ve Rusya, “Barış ve güvenlik için birlikte” sloganıylaHint Okyanusu’nun kuzeyinde “2022 Deniz Güvenlik Kemeri” adlı ortak tatbikat başlattı. Sabah saatlerinde başlayan tatbikata senaryolar kurgulandı, askeri harekat düzenlendi.

DENİZ HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

İran ordusu sözcülerinden Amiral Mustafa Taceddini, “İran, Çin ve Rusya birliklerinin planlanan taktik ve operasyonel tatbikatlarında yanan bir geminin kurtarılması, kaçırılan bir geminin serbest bırakılması ve belirli deniz hedeflerine gece ve gündüz ateş edilmesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Tatbikatın Hint Okyanusu’nun kuzeyini, Babülmendep, Malakka ve Hürmüz boğazlarını kapsadığı için büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyen Taceddini, “Bölgede bu üç boğaz altın üçgeni olarak adlandırılıyor ve aynı şekilde Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyi de dünya ticaretinin hayat merkezi olarak kabul ediliyor. Bizler de İran, Çin ve Rusya olarak bu bölgenin güvenliğinin sağlanması ve bu deniz ticaret hatlarının korunması için ortak hareket ediyoruz. Bu şekilde her üç ülkenin çıkarlarını korumayı hedefliyoruz” dedi.

DENİZ TATBİKATI

Tatbikatın İran, Çin ve Rusya donanmalarının 3. ortak tatbikatı olduğuna dikkat çeken Taceddini, bölgede deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli operasyonlarda üç ülke arasında koordinasyonun artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Taceddini, “Üç ülke de önemli askeri ilişkiler düzeyine ulaştı" dedi.

“2022 Deniz Güvenlik Kemeri” tatbikatı, Rusya'nın Ukrayna krizi nedeniyle ABD ve NATO ile arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiriliyor.

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