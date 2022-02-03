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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Her türlü yabancı müdahale bölgenin istikrarını bozuyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "yabancı müdahalelerin bölgenin istikrarını bozduğunu" söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Her türlü yabancı müdahale bölgenin istikrarını bozuyor

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi ile Tokayev dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve Kazakistan'daki olayları ele aldı.

Kazakistan'ın güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Reisi, bölgedeki istikrar ve huzuru desteklediklerini ifade ederek, "Her türlü yabancı müdahale bölgenin istikrarını bozuyor." dedi.

Tokayev de İran ile 30 yıllık diplomatik ilişkilerde istenilen seviyeyi yakaladıklarını belirterek, ekonomik ve ticari alanda iş birliğini artırmanın önemli olduğunu söyledi.

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