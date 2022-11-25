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İran ilk galibiyetini Galler karşısında 2 golle aldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran, B Grubu'ndaki ikinci maçında Galler'i 2-0 mağlup etti.
İran ilk galibiyetini Galler karşısında 2 golle aldı

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis gözetiminde hayatını kaybetmesine yönelik protestoların da etkisiyle İngiltere maçında çok dağınık bir görüntü sergileyen İran, Galler'e karşı baskılı ve istekli oyunuyla dikkat çekti.

Maçın ilk tehlikeli pozisyonu 12. dakikada Galler'den geldi. Roberts'in sağ taraftan ortaladığı topa ceza alanı içinde Moore ayak koydu ancak kaleci Hosseini gole izin vermedi.

Tempolu oynamalarına rağmen aradıkları boşlukları bulamayan iki takım, soyunma odasında golsüz eşitlikle gitti.

İran, ikinci yarıya adeta direkleri döverek başladı. Bayer Leverkusen forması giyen Azmoun'un 51. dakikadaki şutu atak yönüne göre sağ direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Gholizadeh'ın şutunda bu kez sol direkt gole izin vermedi.

Galler'i ileride karşılaşan ve rakip yarı alana yüklenen İran, 73. dakikada Ezzatolahi'nin yerden şutunda bir kez daha gole yaklaştı ancak kaleci Hennessey son anda topu kornere çeldi.

Düşünceli bir şekilde saha kenarında bir sağa bir sola yürüyen teknik direktör Carlos Queiroz'un bulunduğu yarı alanda baskısını son dakikaya kadar sürdüren İran, bunun meyvesini aldı.

90+8. dakikada Galler savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cheshmi, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Beraberliği yakalamak için ileriye çıkan Galler'in savunmasındaki boşluklar İran'a ikinci golü getirdi. Sol taraftan gelişen atakta Taremi'nin pasıyla ceza alına giren Rezaeian, 90+11. dakikada kaleci Ward'ın üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan İran, bu galibiyetin ardından puanını 3'e çıkardı. Galler ise 1 puanda kaldı.

GALİBİYETİ TARAFTARLARIYLA KUTLADILAR

İlk maçı İngiltere'ye 6-2 gibi farklı bir skorla kaybeden İran, Galler galibiyeti sonrası büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte birbirine sarılan futbolcular, tribünleri baştan başa gezerek sevinçlerini kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.

BALE MİLLİ TAKIM FORMASIYLA REKOR KIRDI

Ortaya koyduğu performansla Galler'i sırtlayan 33 yaşındaki Gareth Bale, İran karşısında sahaya çıkarak ülke milli takımının formasını en fazla giyen futbolcu oldu.

Galler Milli Takımı'yla 109 kez sahaya çıkan Bale, daha önce Chris Günter ile rekoru paylaşıyordu.

İLK KIRMIZI KART KALECİ HENNESSEY'YE ÇIKTI

2022 Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartını Galler kalecisi Hennessey gördü.

83. dakikada ani gelişen İran atağında kalesini terk eden Hennessey'nin müdahalesiyle Taremi ceza alanı dışında yerde kaldı.

Galli kaleciye sarı kart gösteren hakem Mario Escobar, VAR'a gitmesinin ardından pozisyonu gol şansı olarak değerlendirdi ve Hennessey'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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