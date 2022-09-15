  • BIST 3.465,51
  • Altın 991.414
  • Dolar 18.2545
  • Euro 18.2566
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı

İran'a Şanghay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) tam üyelik verilmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.
İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Özbekistan'ın Semerkant kentinde, İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğine dair taahhüt belgesini örgütün Genel Sekreteri Zhang Ming ile imzaladığını belirtti.

Abdullahiyan, "Bundan sonra çeşitli ekonomik, ticari, transit, enerji gibi iş birliklerinde yeni bir aşamaya girmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak Şanghay Beşlisi adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulmuştu.

2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şanghay Beşlisi'nin adı Şanghay İşbirliği Örgütü olarak değişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edildi. 2005'te ŞİÖ'ye gözlemci üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı.

ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde 15-16 Eylül'de Semerkant'ta düzenlenecek. Zirveye, ŞİÖ'ye üye ve gözlemci ülkelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu davetli ülkelerin devlet başkanları katılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenistan'da halk Paşinyan'ı protesto etmek için toplandı15 Eylül 2022 Perşembe 09:57
  • Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi15 Eylül 2022 Perşembe 09:57
  • Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi15 Eylül 2022 Perşembe 09:56
  • İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı15 Eylül 2022 Perşembe 09:55
  • Semerkant'ta Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu için anlaşma imzalandı15 Eylül 2022 Perşembe 09:54
  • Erdoğan imzaladı: Bazı isimler görevden alındı, bazılarının da ataması yapıldı15 Eylül 2022 Perşembe 09:33
  • Çiftçilere düşük faizli kredide süre uzatıldı15 Eylül 2022 Perşembe 09:33
  • Tokat Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi15 Eylül 2022 Perşembe 09:32
  • Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu15 Eylül 2022 Perşembe 09:31
  • 7 ilde 'zincir' operasyonu: 641 adrese baskın!15 Eylül 2022 Perşembe 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti