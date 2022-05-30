  • BIST 2.507,61
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3755
  • Euro 17.6308
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

İran: Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşıyız, desteklemeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olası bir askeri operasyonunun, Tahran yönetimi tarafından desteklenmeyeceği duyuruldu.
İran: Türkiye'nin Suriye operasyonuna karşıyız, desteklemeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütüne yönelik Suriye'de olası bir askeri operasyonuna dair katıldığı bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İRAN: TÜRK ORDUSUNUN OPERASYONLARINA KARŞIYIZ

Hatibzade, basın toplantısının soru-cevap kısmında, "Suriye'de olası bir Türk askeri operasyonuna" ilişkin bir soruya verdiği cevapta, "İran, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için diğer ülkelerin topraklarında herhangi bir askeri harekata ve güç kullanımına karşı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"OLASI BİR OPERASYON GERİLİMİ ARTIRACAK"

Böyle bir harekatın, Suriye'nin "toprak bütünlüğünün ve ulusal egemenliğinin ihlali olacağını" savunan Hatibzade, olası bir Türk askeri harekatının durumu "daha karmaşık hale getireceğini ve gerilimi artıracağını" iddia etti.

İRAN MÜLTECİ MİLİSLER ÜZERİNEN ESED REJİMİNİ DESTEKLİYOR

İran, Suriye topraklarında Afgan mülteciler ve Pakistan vatandaşı milislerden oluşturduğu silahlı grupları kullanarak Esed rejimini destekliyor. Tahran yönetimi, İran Devrim Muhafızları komutanları ve onlara bağlı bazı unsurları da yine Suriye topraklarında aktif şekilde kullanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale'ye 45 kruvaziyerle 15 bin turist geliyor30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:52
  • Brezilya'da sel ve toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısı 84'e yükseldi30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:49
  • Mersin'de öğrenci servisiyle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:32
  • Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı30 Mayıs 2022 Pazartesi 10:31
  • İstinaf, Canan'ı öldüren sanığa verilen müebbet hapsi onadı30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:59
  • Fatih'te sokak köpeğini ezdi30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:58
  • İsveç medyasından büyük tepki: NATO'ya giremezsek...30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:52
  • Biden, 19'u öğrenci 21 kişinin öldürüldüğü Teksas'taki okulu ziyaret etti30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:47
  • MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:46
  • Hastaneler hariç maske zorunluluğu kalktı30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti