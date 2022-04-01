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İran'ın günlük petrol üretimi 3,8 milyon varile ulaştı

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin ham petrol üretiminin günlük 3,8 milyon varile ulaştığını açıkladı.
İran'ın günlük petrol üretimi 3,8 milyon varile ulaştı

Devlet televizyonunda katıldığı programda konuşan Uci, İran'ın petrol ve doğal gaz üretimine ilişkin bilgi verdi.

Ham petrol üretiminin yaptırımlardan önceki seviyeye ulaştığını aktaran Uci, "Kara ve deniz petrol sahalarında alınan etkin tedbirler, yeni petrol kuyularının, tesislerin yeniden inşası ve modernizasyonu ile ülkenin mevcut petrol üretim kapasitesinin günlük 3 milyon 800 bin varile ulaştığına tanık oluyoruz." dedi.

Basra Körfezi'ndeki Güney Pars doğal gaz sahasından günlük üretimin de 705 milyon metreküpe ulaştığını belirten Uci, petrol ve doğal gaz ihracatında geçen yıl ciddi düşüş yaşandığını ancak bu yıl ihracat rakamlarını artırmaya hazır olduklarını ifade etti.


İran'ın petrol üretimi ABD'nin tek taraflı yaptırımlarıyla azalmıştı
İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

Bu süreçte satmakta zorlandığı için petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indiren İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da ortalama günlük 500 bin varilin altına düşmüştü.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle Washington ve Tahran, Avrupa Birliğinin (AB) aracılığıyla nükleer anlaşmaya tekrar dönüş için dolaylı görüşmelere başlamıştı. Henüz yaptırımlar kaldırılmamasına rağmen İran'ın petrol üretiminde ve ihracatında artış yaşanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, "Hükümetimiz döneminde petrol ihracatı yüzde 40 arttı. Buradan elde edilen para da ülkeye dönüyor." demişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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