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İran'ın Türkiye sınırında 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın Türkiye sınırında 5,4 büyüklüğünde deprem

İran devlet televizyonuna göre, yerel saatle 03.51'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevredeki kentlerde de hissedildiği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, 276 kişinin yaralandığı, yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirilmişti.

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