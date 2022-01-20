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İranlı kadın TIR şoförü, Erzurum'da 'kar' molası verdi

İran'ın Tebriz ilçesinde yaşayan, 2 çocuk annesi TIR şoförü Elnaz Aghayi (40), hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu Erzurum'un Horasan ilçesinde motor donunca zorunlu mola verdi.
İranlı kadın TIR şoförü, Erzurum'da 'kar' molası verdi

İran'dan Kocaeli'nin Gebze ilçesine yük taşımacılığı yapan TIR şoförü Elnaz Aghayi, Erzurum'un Horasan ilçesinde aracın motoru donunca zorunlu olarak mola verdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu ilçede aracı çalıştırmak için çaba sarf eden Aghayi, kışın çok çetin olduğunu söyledi. Diğer TIR şoförü arkadaşlarının yardımını beklediğini belirten Aghayi, "Akşam gitmek istemedim, aracı akaryakıt istasyonuna çekerek, mola verdim ama sabah TIR çalışmadı. Birkaç kez denememe rağmen olmadı, şimdi diğer TIR sürücüsü arkadaşları bekliyorum" dedi.

'TEK YOLCULUK YAPIYORUM'

TIR şoförlüğünü çok sevdiği için 4 yıl önce eğitim alarak mesleğe başladığını anlatan Elnaz Aghayi, "Benim için çok özel bir meslek. Çok sevdiğim için kısa sürede öğrendim. 3 yıl İran içinde çalıştım, son 1 yıldır Türkiye'ye yük taşıyorum. TIR sürücülüğü kadınlar için çok zor değil. Tek yolculuk yapıyorum. Bazen arkadaşlarla peş peşe gidiyoruz. Türkiye'nin otoyolları ve yolları çok güzel. Yolculuk çok rahat oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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