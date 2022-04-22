İranlı komutan: İntikamımızı alacağız

İran, ABD'nin Tahran'a yaptırımları kaldırma ve bazı imtiyazlar karşılığında ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamını almaktan vazgeçme teklifinde bulunduğunu ancak intikam planlarının kesin olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ali Rıza Tengsiri, Fars eyaletinde katıldığı bir etkinlikte konuştu.

"ABD'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİK" MESAJI

Konuşmasında eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesini ve İran'ın intikam tehditlerini hatırlatan Tengsiri, "Şimdi bile Kasım'ın intikamından vazgeçersek bazı yaptırımları kaldıracaklarına ve bazı imtiyazlar vereceklerine dair mesajlar gönderiyorlar ancak bunlar yalnızca boş hayallerdir" dedi.

"İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ"

İranlı komutan, "Hem Rehber (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) intikam alınacağını vurguluyor hem de Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı (Hüseyin Selami) intikamın kaçınılmaz olduğunu fakat yerini bizim belirleyeceğimizi belirtiyor" ifadelerini kullandı.

HATIRLATMA: Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile Irak ve İranlı toplam 10 askeri yetkili, ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'na düzenlediği SİHA saldırısı sonucunda ölmüştü.