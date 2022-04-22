  • BIST 2.557,65
  • Altın 922.246
  • Dolar 14.7329
  • Euro 15.9093
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

İranlı komutan: İntikamımızı alacağız

İran, ABD'nin Tahran'a yaptırımları kaldırma ve bazı imtiyazlar karşılığında ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamını almaktan vazgeçme teklifinde bulunduğunu ancak intikam planlarının kesin olduğunu söyledi.
İranlı komutan: İntikamımızı alacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ali Rıza Tengsiri, Fars eyaletinde katıldığı bir etkinlikte konuştu.

"ABD'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİK" MESAJI

Konuşmasında eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesini ve İran'ın intikam tehditlerini hatırlatan Tengsiri, "Şimdi bile Kasım'ın intikamından vazgeçersek bazı yaptırımları kaldıracaklarına ve bazı imtiyazlar vereceklerine dair mesajlar gönderiyorlar ancak bunlar yalnızca boş hayallerdir" dedi.

"İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ"

İranlı komutan, "Hem Rehber (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) intikam alınacağını vurguluyor hem de Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı (Hüseyin Selami) intikamın kaçınılmaz olduğunu fakat yerini bizim belirleyeceğimizi belirtiyor" ifadelerini kullandı.

HATIRLATMA: Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile Irak ve İranlı toplam 10 askeri yetkili, ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'na düzenlediği SİHA saldırısı sonucunda ölmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar: Hazır olduğunuzu dünyaya gösterdiniz22 Nisan 2022 Cuma 11:05
  • Maltepe'de 12 saniyede far hırsızlığı22 Nisan 2022 Cuma 11:04
  • MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın iki üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi22 Nisan 2022 Cuma 11:04
  • Çanakkale’deki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama22 Nisan 2022 Cuma 10:54
  • İstanbul'da 34 ton kaçak içki ele geçirildi22 Nisan 2022 Cuma 10:53
  • Samsun’da kilisede iftar22 Nisan 2022 Cuma 10:53
  • İranlı komutan: İntikamımızı alacağız22 Nisan 2022 Cuma 10:32
  • Adnan Oktar hakkında sürpriz karar22 Nisan 2022 Cuma 10:15
  • Sosyal medya için 60 maddelik taslak hazır22 Nisan 2022 Cuma 10:12
  • Bakan Bilgin tarih verdi: Memur, işçi ve emeklilerin yüzü gülecek22 Nisan 2022 Cuma 10:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti