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İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü milli takım kampından ayrıldı

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Feyenoord'lu Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın, Çekya ile oynayacağı maç öncesi aday kadrodan çıkarıldı.
İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü milli takım kampından ayrıldı

AMilli Futbol Takımı'nın 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçının öncesinde kadroda değişikliğe gidildi. 

Türkiye Futbol Federasyonu bugün resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Yapılan paylaşımda Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'nün Çek Cumhuriyeti maçı kadrosundan çıkarıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada futbolcuların, FIFA'nın Oyuncuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nın EK 1. Bölümü'nün 1. Maddesi'nin 6. Bendine istinaden kulüpleriyle yapılan anlaşma sonucunda milli takım kampından çıkarıldığı duyuruldu.

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