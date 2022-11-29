İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

İrlanda’nın denetim kuruluşu Veri Koruma Komisyonu (DPC), sosyal paylaşım platformu Facebook’un çatısı altında olduğu Meta'ya müşterilerinin verilerinin gizliliği konusundaki ihmalleri nedeniyle 265 milyon euro para cezası verdi.

Denetim kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa’daki operasyonlarının yönetim merkezi İrlanda’nın başkenti Dublin’de olan Meta’nın yaklaşık 500 milyon müşterisinin bazı verilerinin sızdırılmasına ilişkin güvenlik ihmali olduğu aktardı.

Açıklamada, kararın, AB içindeki diğer tüm veri koruma denetleme makamlarıyla işbirliği de dahil olmak üzere kapsamlı bir soruşturma sürecinin ardından alındığı kaydedildi.

2021 yılının nisan ayından bu yana yürütülen soruşturmanın sonucunda Meta’ya toplam 265 milyon euro para cezası verildiği aktarıldı.

Sosyal paylaşım platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, iş gücünün yüzde 13'üne denk gelen 11 bin çalışanın işine son verilmesinin planlandığı bildirilmişti.