  • BIST 4.918,31
  • Altın 1050.663
  • Dolar 18.6316
  • Euro 19.3282
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

İrlanda’nın denetim kuruluşu Veri Koruma Komisyonu (DPC), sosyal paylaşım platformu Facebook’un çatısı altında olduğu Meta'ya müşterilerinin verilerinin gizliliği konusundaki ihmalleri nedeniyle 265 milyon euro para cezası verdi.
İrlanda'dan Facebook'a 265 milyon euro para cezası

Denetim kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa’daki operasyonlarının yönetim merkezi İrlanda’nın başkenti Dublin’de olan Meta’nın yaklaşık 500 milyon müşterisinin bazı verilerinin sızdırılmasına ilişkin güvenlik ihmali olduğu aktardı.

Açıklamada, kararın, AB içindeki diğer tüm veri koruma denetleme makamlarıyla işbirliği de dahil olmak üzere kapsamlı bir soruşturma sürecinin ardından alındığı kaydedildi.

2021 yılının nisan ayından bu yana yürütülen soruşturmanın sonucunda Meta’ya toplam 265 milyon euro para cezası verildiği aktarıldı.

Sosyal paylaşım platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, iş gücünün yüzde 13'üne denk gelen 11 bin çalışanın işine son verilmesinin planlandığı bildirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcıları polise ateş açtı: 2 polis yaralı29 Kasım 2022 Salı 01:45
  • Cumhurbaşkanı açıkladı, işte kadro düzenlemesi; hangi sözleşmeliler kadroya alınıyor? 28 Kasım 2022 Pazartesi 20:12
  • Mardin'de boğayı balyozla öldüren cani tutuklandı28 Kasım 2022 Pazartesi 19:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan EYT ve sözleşmelilere kadro açıklaması28 Kasım 2022 Pazartesi 19:01
  • Şehitler Demir ve Öztürkmen son yolculuklarına uğurlandı28 Kasım 2022 Pazartesi 16:41
  • Çin'den sokak ortasında müstehcen zulüm28 Kasım 2022 Pazartesi 15:44
  • Kadıköy'de taksicilere ceza yağdı28 Kasım 2022 Pazartesi 14:31
  • Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor28 Kasım 2022 Pazartesi 14:21
  • DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur İstanbul'da yakalandı28 Kasım 2022 Pazartesi 11:33
  • Saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi28 Kasım 2022 Pazartesi 10:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti