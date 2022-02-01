  • BIST 2.003,20
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.3746
  • Euro 15.0322
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

İş dünyası, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak destek paketlerinden memnun

İş dünyasının temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalara 60 milyar TL'lik kefalet limiti açılmasını memnuniyetle karşıladı.
İş dünyası, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak destek paketlerinden memnun

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketinin, üretici ve ihracatçı şirketlere önemli katkı sağlayacağını belirterek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapan şirketlere desteklerin devamının çok önemli olduğunu vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni desteklerin piyasalara olumlu yönde etki edeceğine inandıklarını aktararak, "Bu kapsamda Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılması hedeflenen 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketiyle firmalarımıza büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. Aynı zamanda özellikle tarımsal destekleme bütçesinin 29 milyar TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. MÜSİAD olarak üretim alanlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kabine Toplantısı sonrası açıklamış olduğu Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kullandırılacak 3 yeni destek paketi iş dünyamıza hayırlı olsun. KGF destekleri ile yatırım ve ihracatımıza hız kesmeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İş dünyası, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak destek paketlerinden memnun01 Şubat 2022 Salı 09:15
  • Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi31 Ocak 2022 Pazartesi 16:06
  • Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi31 Ocak 2022 Pazartesi 16:01
  • Bankacılık sektörünün aktifleri 9,2 trilyon liraya ulaştı31 Ocak 2022 Pazartesi 15:21
  • Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup! 'Liralaşma'yı anlattı31 Ocak 2022 Pazartesi 15:01
  • Avro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü31 Ocak 2022 Pazartesi 14:07
  • Emtia piyasası, Fed'in şahin tutumu ve jeopolitik riskler arasında kaldı31 Ocak 2022 Pazartesi 12:33
  • Türkiye, 2021 yılında yüzde 88,08 artışla 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı31 Ocak 2022 Pazartesi 11:31
  • TOKİ, 129 konut ve 145 iş yerini açık artırma ile satacak31 Ocak 2022 Pazartesi 11:30
  • Borsa haftaya yükselişle başladı31 Ocak 2022 Pazartesi 10:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti