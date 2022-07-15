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İş dünyasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

İş dünyası örgütleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladıkları mesajlarda "birlik ve beraberlik" vurgusu yaptı.
İş dünyasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz'un yakın tarihin dönüm noktalarından olduğunu belirterek, darbe girişimine karşı mücadele verirken yaşamını yitiren demokrasi şehitlerini bir kez daha saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Gazilerimize minnet ve şükranlarını sunan Küçükoğlu, "Ülkemizin bütün kesimlerinin cumhuriyetimizi, demokrasimizi savunduğu 15 Temmuz, birlik ve beraberliğin değerini hepimize bir kez daha derinden hissettirdi." ifadesini kullandı.

Bundan sonra da her türlü engeli el ele vererek aşabileceklerini kaydeden Küçükoğlu, "Her alanda kararlı, sabırlı ve disiplinli bir şekilde çalışarak daha ileri gitmek ve çağdaşlık yolunda ilerlemek hepimizin görevidir. Daha güçlü ve gelişmiş bir Türkiye için kenetlenerek değer yaratmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumsal dayanışma ruhuyla bertaraf edildi"
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) yapılan açıklamada, 15 Temmuz'un, sarsılmaz temeller üzerine kurulan Cumhuriyete, demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe karşı bir saldırı olan ve toplumsal dayanışma ruhuyla bertaraf edildiği bildirildi.

Açıklamada, 15 Temmuz'un, örgütlü kötülükle ancak hakikatin yayılması ve güçlenmesiyle mücadele edilebileceğini gösterdiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun yolu da her bireyin aktif bir yurttaş olmasından geçmektedir. Artık hepimiz bireysel hayatlarımız, bireysel kariyerlerimiz, bireysel huzur ve mutluluğumuz kadar memleketimizin geleceğini, huzurunu ve mutluluğunu da düşünmeli, ortak geleceği kurmalıyız.

Bunun için de başta şiddet olmak üzere her türlü ayrımcılıktan, nefret söyleminden uzak durma sorumluluğuyla hareket etmeli, özgürlükleri bütüncül olarak savunmalı, ortak hayaller ve ortak umutlar etrafında uzlaşıyı, birlikteliği farklılıklarımızla inşa etmeliyiz. Bu da ancak bütün farklı aidiyetlerimiz, kimliklerimiz, tercihlerimizin bir arada olabildiği, her birimizin kendini var hissedebileceği bir ortamda mümkündür."

"15 Temmuz'u hiç unutmadık, unutturmayacağız"
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da karanlık bir yapının dış destekçileri ile birlikte Türkiye demokrasisine ve hukuk devlet yapısına yönelik hain ve alçakça saldırısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve direktifleri, Türk milletinin azim, inanç ve kararlılığıyla geri püskürtüldüğünü anlattı.

Aynı zamanda Türk ekonomisini çökertmeyi de amaçlayan hain girişime karşı iş dünyasının tek vücut olduğunu kaydeden Kıran, üretim çarklarının zaman kaybetmeden hızla yeniden döndürüldüğünü ve menfi sonuçların bertaraf edildiğini bildirdi.

Kıran, "15 Temmuz'u hiç unutmadık, unutturmayacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak o günkü kararlılığımızla ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkarken, Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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