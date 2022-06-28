  • BIST 2.529,53
  • Altın 975.094
  • Dolar 16.6408
  • Euro 17.5358
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 22 °C
»

İş dünyasından asgari ücrete zam açıklaması: İlk rakam verildi: 5700 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla beraber Temmuz ayında asgari ücrete ara zam kesinleşti. Asgari ücret zammı için iş dünyasından önemli açıklamalar gelirken, ASKON Başkanı Aydın, asgari ücret zammı için "Bizim beklentimiz 5.500-5.700 bandında"
İş dünyasından asgari ücrete zam açıklaması: İlk rakam verildi: 5700 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası, "Ülkemizdeki her kesimi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyor, her imkanı harekete geçiriyoruz. Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bakanlığımız belli sayıya göre işçi çalıştıran işletmeleri gözeten şekilde bir düzenleme yapacaktır. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz." dedi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü toplanacak.

Peki iş dünyası asgari ücrete ara zam için neler düşünüyor? İşte yapılan açıklamalar... 

İş dünyası Asgari ücrete temmuz zammı için yeşil ışık yaktı.  Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) asgari ücrete zam konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK yönetimi, "Asgari ücretin değerlendirilmesine yönelik olası bir toplantıda masada olacaklarını" bildirdi.
İTO'DAN ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI: MALİYETİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BİRLİKTE KARŞILASIN

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç de, zamdan doğacak maliyeti iş dünyası ve devletin birlikte karşılaması gerektiğini söyledi.

Avdagiç yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektöre birlik çağrısında bulundu.

İTO Başkanı, temmuz zammına yönelik olarak, "Kamu ile özel sektör bir araya gelerek enflasyon karşısındaki kayıplarının telafisi için beraber adım atmalı" ifadelerini kullandı. 

HAK-İŞ'TEN 'ENFLASYONUN ÜSTÜNDE ARTIŞ' TALEBİ

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması çağrısında bulundu.

Enflasyon üzerinde bir artış beklediklerini söyledi.

Arslan, "Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ASO'DAN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ: GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DİKKATE ALINMALI

Asgari ücrete ara zam konusunda sanayicilerden de dikkat çeken bir öneri geldi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, zam oranı belirlenirken, TÜFE'nin değil, gıda enflasyonunun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Özdebir, "Dar gelirli insanlar ücretlerinin büyük bölümünü gıdaya harcamak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle zamda genel fiyat artışları değil, gıda fiyatlarındaki artış dikkate alınmalı" diye konuştu.

ASKON: 5500-5700 TL

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği Başkanı Orhan Aydın ise,  "Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. 2020 ve 2021 yılında bütün ekonomilerde daralmanın yaşandığı dünyada Türkiye 5 milyon yeni istihdamla pandemi dönemini geçirmiş oldu. Türkiye son iki senede yüzde 20 istihdam artışı yaşadı.

Asgari ücretin etkileri olacaktır fakat büyükşehirlerimizde asgari ücretli çalıştıran bir işletmemiz kalmamıştır. Bölgesel bazlı bir asgari ücretin. Büyükşehirlerde yüzde 40 artışa ihtiyaç olduğu. Gelişmekte olan illerimizde bir tık daha desteklenebildiği bir asgari ücret olursa biz iş dünyası olarak daha mutlu olacağız. Anadolu’daki geçim kaynaklarının İstanbul ve Ankara ile aynı olmadığı hepimizin malumu.

İstanbul’da asgari ücretli çalışanımız neredeyse kalmadı. 5.500-6.000 bandına oturmuş bir istihdam var. Ancak buna rağmen 6000 TL olduğunda işsizlikle karşılaşır mıyız kesinlikle hayır. Bugün işletmelerimiz büyüyor. İşçi olmadan bir işverenin büyümesi mümkün değil. Bu süreci hepimiz feragat ederek geçireceğiz. Biz işverenler olarak işçimize destek olacağız. Bu dönemi en az yarayla geçirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Aydın, asgari ücret zam oranı ile ilgili "Bizim beklentimiz 5.500-5.700 bandında bir beklenti. Bu da enflasyona yaklaşmış bir rakam olacak. 2021’in sonunda enflasyona nasıl yedirilmediyse vatandaşımız inşallah yarınki karar da aynı şekilde olacaktır. Biz de işverenler olarak destekçisi olacağız." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Yanık duyurdu: Selden etkilenenlere 2,5 milyon TL destek28 Haziran 2022 Salı 14:42
  • Mahkemeden zincir marketlere ret28 Haziran 2022 Salı 14:40
  • Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi28 Haziran 2022 Salı 14:27
  • İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Bu doğru değil28 Haziran 2022 Salı 13:52
  • Mescid-i Aksa hatibi: İsrail planlarını her an hayata geçirebilir28 Haziran 2022 Salı 13:03
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: İkili görüşmem mümkün değil!28 Haziran 2022 Salı 12:40
  • Kovid-19 haftalık vaka sayısı açıklandı! Yüzde 50 artış28 Haziran 2022 Salı 12:39
  • Devlet Bahçeli'den idam açıklaması: Destek oluruz!28 Haziran 2022 Salı 11:16
  • Binaların yıkılması hakkında yönetmelik 1 Temmuz'da başlıyor28 Haziran 2022 Salı 11:13
  • Yaklaşık 9 bin çocuk, koruyucu ailelerin yanında hayata hazırlanıyor28 Haziran 2022 Salı 11:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti