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İş gücü istatistikleri açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2022'nin birinci çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre 0,1 puanlık artışla yüzde 11,4 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 845 bin kişiye yükseldi.
İş gücü istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre 1,7 puan azaldı.

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64 iken kadınlarda yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

İş gücü aynı dönemde 238 bin kişi artarak 33 milyon 809 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 34,2 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,1
Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 21,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 18,5, kadınlarda ise yüzde 26 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 139 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,1'i tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 56,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 45,2 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı söz konusu dönemde değişim göstermeyerek yüzde 22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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