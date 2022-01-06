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İş insanı Orhan Adıbelli cinayetinde 2 tahliye

KAYSERİ'de iş insanı Orhan Adıbelli'nin (49) iş yerinde tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
İş insanı Orhan Adıbelli cinayetinde 2 tahliye

Çimento firması sahibi Orhan Adıbelli, geçen yıl 4 Ağustos'ta, merkez Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tarsus Sokak'taki iş yerinde tabanca ile öldürüldü. Polisin 270 kişi ile yüz yüze görüşme yapıp, 750 saatlik Mobese görüntüsünü incelemesi sonucu iş insanını öldürdüğü tespit edilen Emrah Yıldırım, Gaziantep'te yakalandı. Cinayeti 2 milyon Euro karşılığında işlediğini ileri süren Yıldırım'ın ifadesi doğrultusunda Sadık Onur Mert, Doğan Kılıç, Esat Kılıç, Müslüm Polat, Müslüm Ede de gözaltına alındı, Vedat Kılıç ise firar etti. Müslüm Ede, adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Tutuklu sanıklardan Esat Kılıç ise davanın önceki duruşmasında tahliye edildi.

FİRARİ SANIK DA YAKALANDI

Olayla ilgili olarak aranan ancak bulunamayan şüpheli Vedat Kılıç'ın Gaziantep'te bulunduğu bilgisi üzerine, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen 7 Mart’ta çalışma başlattı. Şüphelinin kardeşine ait kimliği kullandığını belirleyen polis Kılıç’ı, akşam saatlerinde Münifpaşa Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Vedat Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. Davaya tutuklu sanıklar Sadık Onur Mert, Emrah Yıldırım ile Vedat Kılıç tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, diğer tutuklu sanıklar Doğan Kılıç ile Müslüm Polat mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz  sanık Müslüm Ede ile Esat Kılıç ise duruşmaya katılmadı.

Olayın azmettirici olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Sadık Onur Mert, "16 aydır suçsuz yere cezaevindeyim. Benim olayla uzaktan ya da yakından hiç bir alakam yok. Vallahi de hak yerini bulsun istiyorum. Adaletinize sığınıyorum. Ben başka bir şey istemiyorum" dedi.

Orhan Adıbelli'nin katil zanlısı Emrah Yıldırım ise mahkemeye yeni bir dilekçe sunduğunu belirterek okunmasını istedi. Sanık Yıldırım, "Telefonumda bir uygulama var. Orada atış talimi yaptığım videolar var. Onun tespit edilmesini istiyorum" dedi. Mahkeme başkanın 'bu zamana kadar neden söylemedin?'diye sorması üzerine sanık Yıldırım, "Psikolojim yerinde değil. Şimdi söylemek istedim" cevabını verdi.

Diğer sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek, olayla hiçbir alakaları olmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tutuklu sanıklardan Sadık Onur Mert ile Müslüm Polat'ın yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Heyet, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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