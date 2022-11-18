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İş yeri sahibinin 20 TL yardım yaptığı şüphelinin lokantadan hırsızlık anı kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir lokantadan 600 lira nakit para ile içi bozuk para dolu çantanın çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İş yeri sahibinin 20 TL yardım yaptığı şüphelinin lokantadan hırsızlık anı kamerada

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Konacık Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi.

Lokanta işletmecisi Nilüfer Durmaz ve çalışanları sabah saatlerinde yemek hazırlamak üzere mutfağa girdi. O sırada lokantanın giriş bölümünde kimsenin olmadığını fark eden bir şüpheli içeri girdi. Bir süre etrafa bakan şüpheli, daha sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan 600 lira ve bozuk para çantasını alan şüpheli hızla uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ

Hırsızlık anı lokantanın güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Durumu daha sonra fark eden Durmaz, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı fark edip, polise ihbarda bulundu.

20 TL YARDIMDA BULUNMUŞ

Öte yandan, hırsızlık şüphelisinin daha önce lokantaya gelerek memleketine gitmek üzere yol parası istediği ve işletmeci Nilüfer Durmaz'ın da 20 TL verdiği öğrenildi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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