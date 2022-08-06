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İşgalci İsrail şehirlerinde sirenler çalıyor: 25 bin yedek asker göreve çağrıldı

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bugün başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.
İşgalci İsrail şehirlerinde sirenler çalıyor: 25 bin yedek asker göreve çağrıldı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı kapsamında "Yüksek Komuta Odası" kurulduğunu, 25 bin kadar yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı kapsamlı bir şekilde yedek askerlerin göreve çağrılması yönündeki kararı onayladı.

Savunma Bakanı Benny Gantz, farklı birliklerden yaklaşık 25 bin yedek askerin göreve çağrılması yönünde orduya talimat verdi. İsrail Hava Kuvvetlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde "İslami Cihad Hareketine ait bir füze fırlatma mekanizmasının bulunduğu hedefi vurduğu" bilgisi paylaşıldı.

YÜKSEK KOMUTA ODASI KURULDU

Açıklamada, aynı noktadan başarısız bir füze fırlatma girişiminin yapıldığı ileri sürüldü. İsrail Genelkurmay Başkanlığının orduya "olağanüstü durum" haline geçmesi emri verdiği ve bu çerçevede "Yüksek Komuta Odası" kurulduğu aktarıldı.

Orduya bağlı özel kuvvetlerin ve topçu birliklerinin Gazze Şeridi içindeki İslami Cihad'a ait hedefleri vurduğu bildirildi. Haaretz gazetesine konuşan üst düzey askeri kaynak, Gazze'den saldırılara "bir karşılık beklediklerini" ve "operasyonun zaman alacağını" söyledi. İsrail ordusu, gün içinde yaptığı açıklamasında ülkenin kuzeyindeki birliklerini ve zırhlı birliklerini Gazze sınırına kaydırdığını duyurmuştu.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail güçlerinin Filistin’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze’den İsrail’e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı.

İsrail güçlerinin, Filistin’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Filistin’den misilleme geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından Gazze’den İsrail’e yaklaşık 80 roket fırlatıldığını açıkladı. Bakanlık roketlerden 46’sının sınırı geçtiğini, 33’ünün ise hava savunma sistemleri tarafından engellediğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Filistinli gruplar İsrail'e roket atıyor. Bölgede Demir Kubbe aktif hale getirilirken, İsrail kaynakları başkent Tel Aviv'de patlama olduğunu rapor ediyor.

İSRAİL'DEN SALDIRI

İsrail güçlerinin, Filistin’in batısında yer alan Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırının bilançosu artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e yaralı sayısının ise 44 yükseldiği belirtildi. Filistinli kaynaklar, İsrail hava saldırısında Gazze'nin Rimal semtinteki Filistin Kulesi'nin vurulduğunu aktardı. Hayatını kaybedenler arasında beş yaşında bir kız çocuğu da bulunuyor.

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