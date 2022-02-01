İşitme engeliler, olimpiyatlarda tüm branşlarda derece hedefliyor

Federasyon Başkanı Kerim Vural, 'Sportif başarıyı kardeşlerimizin sesi olarak değerlendireceğiz." dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na yüksek ihtimalle 14 branşta katılacaklarını belirterek, bunların tümünde netice alarak döneceklerini düşündüklerini bildirdi.

Vural, AA muhabirine, erkekler voleybol milli takımının Avrupa, dünya ve olimpiyat, kadınların ise dünya şampiyonluğu dereceleri olduğunu anımsattı. Voleybolun federasyonun lokomotif branşlarından biri olduğunu belirten Vural, önceliklerinin işitme engellilere spor yaptırmak olduğunu ifade etti.

Spor aracılığıyla işitme engellilerin seslerini duyurmak istediklerini vurgulayan Vural, "Temel amacımız budur. İşitme engelli bireylerin Türkiye'de azımsanmayacak kadar sayıları var. Engellilerin sosyal, ekonomik ve iş hayatında birçok sorunları var. Bu sorunları duyurmada öncü ekip olarak sporcuları değerlendiriyoruz." dedi.

"Yüksek ihtimalle 14 branşta olimpiyatlara katılacağız"

Vural, aldıkları başarılara rağmen bunun kamuoyunda yeterince yer bulmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çıkmayan seslerini sporda aldıkları başarılarla duyurmak istiyoruz. Aslında yıllardır üst düzey sportif başarılar vardır. Örneğin, son yapılan olimpiyatta 96 ülke arasından 4. olduk. Samsun'daki olimpiyatı toplamda 46 madalyayla tamamladık. Olimpiyatın devamında her yıl dünya ve Avrupa şampiyonluklarımız var. Başarı olarak çok üst noktadayız ama seslerinin duyurulması olarak hemen hemen hiçbir noktada yokuz. Bu sportif başarıyı kardeşlerimizin sesi olarak değerlendireceğiz."

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın 1-15 Mayıs'ta Brezilya'da gerçekleştirileceğini hatırlatan Vural, branşların hepsinin Türkiye şampiyonaları ve ardından kampları olduğunu aktararak, "Yüksek ihtimalle 14 branşta olimpiyatlara katılacağız. Önceki başarılara bakarak bu branşların tümünde netice alarak döneriz diye düşünüyoruz. Ciddi desteğe ihtiyacımız var. Olimpiyatlar için 90 güne yakın süremiz kaldı." diye konuştu.

"İşitme engellilerin sesini daha fazla duyurmak istiyoruz"

TİESF Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz de olimpiyatlarda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Federasyonlar arasında en fazla Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları olan federasyon olduklarını anlatan Ersöz, "Bu nedenle çok gururluyuz. İşitme engellilerin sesini bütün Türkiye'ye daha fazla duyurmak istiyoruz." dedi.

Federasyon yönetim kurulu üyelerinden Ali İsmet Öner ise olimpiyatta en iyi dereceyi almak istediklerini belirterek, "Bayrağımızı en yukarıya taşımak istiyoruz. Hedefimiz bu. Herkes bizi bilsin, işitme engellilerin başarısını görsün, bunu istiyoruz. Başarılı olabilmek için 24 branşta çok fazla gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.