İşitme engelli milli karateci, ilk olimpiyatında madalya istiyor

Karatede dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan işitme engelli milli sporcu Zeynep Erdoğan, ilk kez katılacağı olimpiyatlarda da altın madalyayı hedefliyor.

Sağ kulağında yüzde 55, sol kulağında ise yüzde 62 işitme kaybı bulunan Ankara Türkgücü Ülküspor Kulübü sporcusu 24 yaşındaki Zeynep Erdoğan, küçük yaşlarda futbolla başlayan spor tutkusunu, üniversite hocasının tavsiyesi üzerine karateyle devam ettirdi.

Azim göstererek 1,5 yılda karate branşında kendisini geliştiren Erdoğan, ilk kez katılmasına rağmen Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanarak önemli başarı sağladı. Erdoğan, katılmaya hak kazandığı ve 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde gerçekleştirilecek İşitme Engelliler 24. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da (Deaflympics) altın madalya alarak ülkesini gururlandırmayı arzuluyor.

Erdoğan: "Altın madalyayı getirmek istiyorum"

Milli sporcu Zeynep Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitimi sırasında hocasının tavsiyesiyle karateye başladığını, yaklaşık 1,5 yıldır bu sporu yaptığını dile getirdi.

İlk hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu ve bunu başardığını, 2019'da Avrupa üçüncülüğü, 2021'de dünya ikinciliği elde ettiğini anlatan Erdoğan, Brezilya'da düzenlenecek yaz olimpiyatları için de çok sıkı çalıştığını aktardı.

Antrenmanlarını altın madalya hedefiyle sürdürdüğünü vurgulayan milli karateci, şunları kaydetti:

"Eksik olduğum noktalara çalışıyorum. En büyük hedefim, olimpiyatlarda altın madalya kazanma duygusunu yaşamak. Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum. Ülkeme, aileme altın madalyayı getirmek istiyorum. Katıldığım ilk dünya ve Avrupa şampiyonluklarında derecem var. Şimdi Allah'ın izniyle olimpiyatlarda altın madalyayı getireceğim. Buna yürekten inanıyorum. Benim için ilkler önemlidir. Bu kez ilk defa katılacağım olimpiyatta altın getireceğim. Merdivenin ikinci basamağını gördüm, birinci basamağı için yüreğimle maça çıkıp elimden geleceği yapacağım."

Antrenörünün Zeynep'e güveni tam

Antrenörü Nazım Başol, kulübe karate için ilk başvurduğunda Zeynep'in gözlerindeki ışığı gördüğünü belirtti.

Kendisinin çok kısa sürede karateye uyum sağladığının altını çizen Başol, "İlk çıktığı müsabakalarda hep madalya kürsüsündeydi. Zeynep'in şimdi hedefi olimpiyatlarda birinciliği alıp, Türk bayrağını göndere çektirmek. Çok fedakarca çalışıyor. Antrenmanlarını aksatmaz. Sporcumuzdan kesinlikle umutluyum. Kürsüye çıkıp şampiyon olma hedefimiz var. Bu azimli çalışmasının sonucunda şampiyon olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.