İSKİ'den 'mavi su' açıklaması

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde, fabrikalardan kanalizasyona bırakıldığı tahmin edilen atıklar suya karışarak rögardan taştı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü.
2 gün mavi su aktı
Rögardan 2 gün boyunca mavi renkli su akarken, mahalle sakinleri durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi.
İSKİ ekipleri, mahalleye gelerek çalışma yaptı.
Çalışmalarla ilgili bilgi de verildi.
“Çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır”
DHA’da yer alan yazılı açıklamada, “Bölgedeki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekilmiş ardından kanal, İdaremizce açılarak sorun giderilmiştir. Kanaldan kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır. Öte yandan, 22 Mart 2022’de bölgede yapılan periyodik denetimlerde bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu işletme ile ilgili olarak 'İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği' doğrultusunda işlem yürütülmektedir.” denildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.