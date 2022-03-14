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İSKİ'den taşkın uyarısı

İstanbul'da kar ve yağmurla barajların rekor artışa ulaşması sonrası İSKİ'den taşkın uyarısı geldi. Uyarıda,"Dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olunması ve dere yataklarından uzak durulması önem arz etmektedir" denildi
İSKİ'den taşkın uyarısı

İSKİ'den yapılan açıklamada, yağışlar sonucunda, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarındaki artışa dikkat çekildi.

"İstanbul'da bugün itibariyle barajların ortalama doluluk oranı yüzde 85 civarındadır. Ancak bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir" denilen yazılı açıklamada, "Halihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır" bilgiyi yer aldı.

Açıklamada taşkın riski vurgulanarak, "İdaremizce, İstanbul'un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir. İSKİ'nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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