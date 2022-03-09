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İskoçya-Ukrayna play-off maçı haziran ayında oynanacak

FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İskoçya ile Ukrayna arasındaki yarı final maçını haziran ayına erteledi.
İskoçya-Ukrayna play-off maçı haziran ayında oynanacak

FIFA'dan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta oynanması planlanan İskoçya-Ukrayna yarı final mücadelesinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle haziran ayına ertelendiği kaydedildi.

Ukrayna, finale çıkması halinde Galler-Avusturya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın men edilmesi nedeniyle Polonya'nın doğrudan finale yükseldiği ve bu turda İsveç-Çekya maçının galibiyle karşılaşacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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