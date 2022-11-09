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İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi

İŞKUR, ekim ayında 49 bin 360'ı erkek, 29 bin 715'i kadın olmak üzere 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.
İŞKUR aracılığıyla ekimde 79 bin 75 kişi işe yerleştirildi

İŞKUR'un ekim ayı istatistiklerine göre, Kurumun ekim ayında işverenlerden aldığı açık iş sayısı 175 bin 143 olurken, bu yılın ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artışla 1 milyon 960 bin 965'ye ulaştı.

Kurum tarafından ekim ayında 49 bin 360'ı erkek, 29 bin 715'i kadın olmak üzere 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde Kurum aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarak 1 milyon 101 bin 857'ye ulaştı. Aynı dönemde işe yerleştirilen kadın sayısı geçen yıla göre yüzde 7,2 arttı.

Bu yılın 10 aylık bölümünde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında olurken, mesleklerde en fazla işe yerleştirme sırasıyla "satış danışmanı/uzmanı", "turizm otelcilik elemanı" ve "konfeksiyon işçisi" mesleklerinde gerçekleşti.

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