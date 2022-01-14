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İŞKUR geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık etti

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık etti.
İŞKUR geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık etti

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Aralık ayında 51 bin 425'i erkek, 36 bin 256'sı kadın olmak üzere 87 bin 681 kişiyi işle buluşturan İŞKUR, 2021 yılında toplam 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık yaptı.

En fazla istihdam edilen meslek satış danışmanlığı
En fazla istihdamına aracılık edilen meslekler "satış danışmanı", "turizm ve otelcilik elemanı" ile "konfeksiyon işçisi" oldu.

İşe yerleştirmelerde 251 bin 164 kişiyle İstanbul ilk sırada yer alırken, bu kenti 95 bin 890 kişiyle Ankara, 78 bin 487 kişiyle İzmir, 57 bin 34 kişiyle Bursa ve 51 bin 388 kişiyle Kocaeli izledi.

Aktif İşgücü Programlarından 461 bin kişi faydalandı
Aktif İşgücü Programları kapsamında geçen yıl 98 bin 867 program düzenlendi. 93 bin 840 işbaşı eğitim programından 360 bin 170 kişi, 5 bin 27 mesleki eğitim kursundan 101 bin 501 kişi olmak üzere Aktif İşgücü Programlarından toplam 461 bin 671 kişi faydalandı.

Geçen yıl mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer, sırasıyla "dokuma konfeksiyon makinecisi", "kadın giyim modelist yardımcısı" ve "düz dikiş makinecisi" mesleklerinde oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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