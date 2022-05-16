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İŞKUR 'iş gücü piyasasının röntgenini' çekecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasının durumunu tespit etmek, işverenlerin beklentilerini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu oluşturmak için İş Gücü Piyasası Araştırması için çalışmalara başladı.
İŞKUR 'iş gücü piyasasının röntgenini' çekecek

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, iş gücü piyasasının durumunu da araştırıyor.

Bu amaçla işverenlerin beklentilerini belirlemek ve gelecek projeksiyonunu oluşturmak için 2007'den bu yana her yıl İş Gücü Piyasası Araştırması yapan Kurum, 2022 araştırması için saha çalışmasına başladı.

Türkiye genelinde iş ve meslek danışmanlarınca yüz yüze ve çevrim içi 82 binden fazla işletmeden veri toplanarak yapılan araştırma kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan işletme/iş yeri kayıtlarıyla uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalara uygun 2 ve daha fazla istihdamı olan iş yerleri ile görüşülüyor.

İş yeri ziyaretleriyle İŞKUR'a gelmeyen açık işler belirlenirken, Kurum hizmetleri işverenlere tanıtılıyor ve İŞKUR'a kayıtlı iş yeri sayısı da artırılıyor.

77 ilde 20 ve daha fazla istihdam sağlayan iş yerlerinin ziyaret edileceği araştırmanın saha sürecinin 27 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

İş gücü piyasasına ışık tutacak veriler elde ediliyor
Araştırma ile işverenlerin mevcut istihdamları, ihtiyaç duydukları iş gücü, temininde güçlük çektikleri meslekler, hem kendi iş yerlerine hem de bulundukları ekonomik faaliyet kollarına dair öngörülerinin yer aldığı veriler derleniyor.

"Türkiye'de iş gücünün talep tarafına ilişkin en geniş kapsamlı çalışma" niteliğindeki İş Gücü Piyasası Araştırması'nın, iş gücü piyasası arz/talep verilerini ulusal, yerel ve sektör düzeyinde içeren sonuçları, raporlar şeklinde her yıl kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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