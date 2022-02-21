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İslam dünyasının ilmi meseleleri İstanbul'da ele alındı

Uluslararası Müslüman Alimlerle Dayanışma Derneğince (UMAD) düzenlenen iki günlük çalıştayda, İslam dünyasında yaşanan ilmi ve entelektüel sorunlar masaya yatırıldı.
İslam dünyasının ilmi meseleleri İstanbul'da ele alındı

UMAD Başkanı Abdülvahab Ekinci ev sahipliğinde birçok uzman ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen programda, İslam dünyasındaki sorunların çözümünde ilim adamlarının rolü tartışıldı.

Çalıştayda, sağlıklı bilgi akışı sağlanarak somut çözüm önerilerine ulaşılabilmesi için diğer ülkelerdeki ulema heyetleriyle irtibatın güçlendirilmesinin önemine değinildi.

Çalıştayın açılışında konuşan UMAD Başkanı Ekinci, farklı alanlarda faaliyet gösteren ilim adamı ve akademisyenlerin, UMAD çatısı altında güncel krizlere çözümler bulmak için bir araya geldiğini söyledi.

Ekinci, UMAD'ın, dünyanın farklı ülkelerindeki ilim adamı ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlayan çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Prof. Dr. Süleyman Uludağ, programda yaptığı konuşmada, "Hz Peygamber, 'Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir.' buyuruyor. Bu, Müslüman olmanın, ümmetin bir ferdi olmanın bir gereğidir. Bu günkü dünyaya bu açıdan baktığımızda Endonezya'dan Fas'a, Kazan'dan Türkistan'a, Sudan'a, Yemen’e ve Mısır'a kadar Müslümanların büyük sıkıntılar yaşadığı görülüyor.'' ifadelerini kullandı.

Uludağ, Müslümanların sıkıntılarının içeriden ve dışarıdan kaynaklanan nedenleri olduğunu belirterek, sorunların çözümünde ulemaya önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ise güçleri ve çabaları birleştirmenin önemine dikkati çekerek, "Çağımız, birleşme ve güç birliği yapma zamanıdır. Gören, bilen ve farkına varan insanlar gönülleri birleştirdiğinde daha büyük işler yapılacaktır." diye konuştu.

UMAD Eğitim Komisyonu Başkanı Ömer Korkmaz ise çalıştayda, İslami ilimler eğitimi alanında geleneksel ve köklü kurumlarla üniversiteler arasında daha güçlü ve sağlıklı bir koordinasyon ve diyalog zemini oluşmasının ilmi çalışmaları güçlendireceğini söyledi.

Çalıştaya, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Dr. Adem Ergül, Prof. Dr. Faruk Beşer, Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Mehmet Beşir Eryarsoy, Muhammed Tayyip Elçi, Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. Nimetullah Akın ve Prof. Dr. Saffet Köse'nin yanı sıra 100'e yakın ilim adamı ve akademisyen katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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