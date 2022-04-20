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İsmail Demir: 4 milyar doların üstünde ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyorum

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Başkanlığımız, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ), vakıf ve özel şirketler ile KOBİ'ler hep beraber el ele vererek yıl sonunda 4 milyar doların üstünde bir ihracat rakamına ulaşa
İsmail Demir: 4 milyar doların üstünde ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyorum

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, SSİ'nin Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri binasında düzenlenen 2021 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. Burada konuşan İsmail Demir, bazı ülkelerle ikili Savunma Sanayii İş birliği anlaşmaları imzaladıklarını belirterek, "Son olarak Irak, Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile imzaladığımız bu anlaşmaların sayısı bugün itibarıyla 82'ye ulaşmıştır. Müzakereye devam ettiğimiz ülkelerle birlikte dünyanın tamamına yakınıyla bu hukuki zemini tesis etmeyi hedefliyoruz. Anlaşma yaptığımız ülkelerle her seviyede Savunma Sanayii İş birliği toplantıları icra ederek şirketlerimizi yabancı tedarik yetkilileri ile bir araya getiriyoruz" diye konuştu.

En çok ihracat yaptıkları ülkelerin başında ABD, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Katar'ın geldiğini kaydeden Demir, Afrika'da da kayda değer bir ihracat artışı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde Filipinler'e ilk Atak helikopterimizi teslim ettik. Başkanlığımız aracılığıyla ve TUSAŞ’ın gayretleriyle hayata geçen bu ihracat Türk savunma sanayii için tarihi eşiklerden birisidir. Bunun yanında sayısız ülkeye ihracatı devam eden insansız hava araçlarımız (İHA), kara araçlarımız ve deniz araçlarımız her geçen gün ihracat pazarımızı genişletmeye ve tahkim etmeye devam etmektedir. Artık pandemi etkisini üzerimizden atmaya başladığımızı ihracat rakamlarımızda görüyoruz. Mart 2021-Mart 2022 arası, yani son 1 yıllık ihracatımız 3 milyar 530 milyon dolar oldu. İhracatın kompozisyonuna baktığımızda havacılık kategorisinde yüzde 50'lik bir artış söz konusu olup, bunun insansız sistemlerden oluştuğunu görüyoruz. Burada bir dünya markası haline gelen Bayraktar TB-2'ye özel bir parantez açmak ve diğer uçaklarımızla bu başarıyı devam ettirmek gerekmektedir. Afrika'da hem İHA hem zırhlı kara aracı hem de Hürkuş gibi diğer ürünlerin artığını söyleyebiliriz. Avrupa bölgesinde birçok ülke ile yakın iş birliği içindeyiz. Bunun ötesinde Güney Amerika ülkelerine yönelik faaliyetlerimiz de artarak devam etmektedir. İnşallah bu yıl sonunda başkanlığımız, SSİ, vakıf ve özel şirketler ve KOBİ'ler hep beraber el ele vererek 4 milyar doların üstünde bir ihracat rakamına ulaşacağımıza inanıyorum."

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