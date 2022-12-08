Kızını 6 yaşında iken 29 yaşındaki müridi ile evlendirdiği iddia edilen Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’i ağırlaması ile gündeme gelen İsmail Erdem kimdir, nereli, Hiranur Vakfı ve Yusuf Ziya Gümüşel’le ilgisi ne?

Kızını 6 yaşında iken 29 yaşındaki müridi ile evlendirdiği iddia edilen Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’i makamında ağırladığı fotoğrafla gündemde olan İsmail Erdem merak konusu oldu. internette İsmail Erdem kimdir, nereli, Hiranur Vakfı ve Yusuf Ziya Gümüşel’le ilgisi ne sorularına cevap aranmaya başladı.

İsmailağa Cemaati'ne yakınlığı ile bilinen Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin "6 yaşında iken 29 yaşındaki biriyle evlendirildim, istismar edildim" iddiasıyla yargıya başvurması ortalığı karıştırdı. Şok iddialarla ilgili siyasiler başta olmak üzere hemer her kesimden açıklama üstüne açıklama gelirken, Hiranur Vakfı, resmi internet sitesinden Gümüşel’in adını sildi. Bir de açıklama yapan vakıf, olayın kendileriyle ilgisi olmadığını söyledi. Bu arada konu Yusuf Ziya Gümüşel'le fotoğrafları çıkan siyasiler sosyal medyada gündem olmaya, tepki çekmeye başladı. Bu isimlerden biri de AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun gündeme getirdiği fotoğrafta, İsmail Erdem’in Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’i makamında ağırladığı görülüyor. Fotoğraf üzerine internette İsmail Erdem kimdir, nereli, Hiranur Vakfı ve Yusuf Ziya Gümüşel’le ilgisi ne sorularına cevap aranmaya başladı.

İsmail Erdem kimdir?

1959’da Sivas’ta dünyaya gelen Erdem, 1977 yılında Milli Selamet Partisi Kadıköy baş müşahidi olarak siyasete başladı. 1984 yılında Refah Partisi Kadıköy ilçe teşkilatında seçim işleri başkanı olarak yer aldığı İlçe yönetiminde 2 dönem seçim işleri, 2 dönem teşkilat başkanlığı yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde, Refah Partisi'nden İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu. 1995 - 2001 yılları arasında Refah ve Fazilet Partisinde İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1999 Yerel Seçimlerinde 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı oldu. Aynı yıl İl Genel Meclisi Üyesi seçildi.

AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte AK Parti İl Genel Meclis Grubu'nu kurdu ve Grup Başkanı oldu. 2001 - 2004 yılları arasında AK Parti Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde 1. Bölge SKM Başkanlığı yaptı. 2004 - 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, 2005 - 2009 yılları arasında İBB Meclis Üyeliğiyle birlikte aynı zamanda Encümen Üyeliği görevlerini yürüttü.

2009 Yılında ATAŞEHİR Belediye Başkanı Aday Adayı olan İsmail ERDEM, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı Adayı olarak gösterildi. 29 Mart 2009 Yılında yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Sancaktepe halkının yüksek teveccühü sonucu ilçenin ilk ve kurucu belediye başkanı olarak seçildi. 2014 Yerel Seçimlerinde de ilçe genelinde oylarını arttırarak, ikinci kez üst üste Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir.

Ensar Vakfı Genel Merkez 1 dönem yönetim kurulu üyeliği, İstanbul Dostluk Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği, Kurucusu olduğu Medeniyet Yolcuları Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı, Sivaslıların Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluşu olan Sivas Platformu Başkanlığı ve İstanbul Sivas Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevini yürütmektedir.

"Yerel Siyaset ve Belediyecilik" isimli bir kitabı bulunmaktadır. Siyasi bilgi ve birikimlerini 2 dönem İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler Bölümü'nde Yüksek Lisans öğrencilerine aktarmıştır. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun olup evli ve dört çocuk babasıdır. 29 Aralık 2018 yılında, AK PARTİ ATAŞEHİR belediye başkanlığına aday gösterilmiştir. 20 Ocak 2021 tarihinde, AK PARTİ ATAŞEHİR İlçe başkanlığının Olağan 5. kongresi İle ilçe başkanı Adayı gösterilerek İlçe başkanı seçilmiştir.