  • BIST 3.270,57
  • Altın 981.876
  • Dolar 18.2975
  • Euro 18.3125
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

İsmail Yüksek, milli takımda kalıcı olmak istiyor

A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna ilk kez davet edilen Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek, aday kadroda yer alarak hayallerini yaşadığını söyledi.
İsmail Yüksek, milli takımda kalıcı olmak istiyor

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İsmail, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Tüm profesyonel futbolcuların hayali olan Türk Milli Takımı formasına aday gösterilmek büyük bir gurur. Buraya seçildiğim için çok mutluyum. İnşallah bana güvenenlere bunun karşılığını, en iyi şekilde performansımla sahada veririm. Teknik ekiple tanıştım, konuştum. Güzel karşılama için teşekkür ederim. Onların beklentilerini biliyorum. Ben de potansiyelimle bunun karşılığını vermek istiyorum. Hayallerimin olduğu yerdeyim şu anda. En büyük hayalim burada olmaktı. Bundan sonraki hayalim de burada kalıcı olmak." ifadelerini kullandı.

İsmail, Fenerbahçe'de bu sezonki performansıyla milli takıma geliş sürecinin sorulması üzerine, "Üç aylık süreci anlatmaya çalışırsam kitap yazmış olurum. Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Hüznü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluk da burada olmak. Hiçbir zaman pes eden bir futbolcu değilim. Hayallerimin peşinde koşuyorum. Şu anda hayallerimi yaşıyorum ve gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, "Aday kadroya davet edildiğini öğrendiğinde neler hissettin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Haberi ilk aldığımda kulüpteydim. Telefon geldiğinde inanılmaz şekilde mutlu oldum. Beklemediğim bir haberdi aslında. Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak gurur verici. Arkadaşlarım da biliyor, yemek masasında yemek yerken titriyordum. Altay falan biliyor bunu. Karşınızda da belli ediyorum bunu. Hala çok mutluyum."

Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarını da değerlendiren İsmail, "Rakipler hakkında konuşmak yanlış olur. Hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Şu ana kadar arkadaşlarımız bu grupta durumu buraya getirdiler, lider durumda ve gol yemeden gelmiş durumdayız. Hak etmediğimiz bu ligden bir an önce B Ligi’ne sonra da A Ligi’ne çıkmak istiyoruz. Abilerimiz şu ana kadar gol yemedi ve bundan sonra da biz de buna katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

İsmail, görev yaptığı mevki hakkında ise "Futbol aslında artık mücadele ve güce dayalı bir oyun oldu. Ben eskiden 8 ve 10 numara oynamıştım ve ilk kez bu sene 6 numara oynuyorum. İzlediğim çok oyuncu var. Casemiro, Modric gibi yurt dışındaki yüksek potansiyeli ve değerli oyuncuları izliyorum. Onlardan bir şeyler öğrenmek istiyorum, hocalarımın gösterdiklerini sahada en iyi şekilde uygulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resmen açıklandı! İşte Volkan Demirel'in yeni adresi19 Eylül 2022 Pazartesi 10:44
  • Mustafa Dağıstanlı hayatını kaybetti19 Eylül 2022 Pazartesi 10:30
  • Galatasaray'da yol ayrımı! Devre arası gidiyor19 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
  • A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik19 Eylül 2022 Pazartesi 08:47
  • Afyonkarahisar'da Arnica 8. Frig Ultra Maratonu başladı17 Eylül 2022 Cumartesi 15:51
  • MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek17 Eylül 2022 Cumartesi 11:55
  • Taha Akgül 3. kez dünya şampiyonu oldu17 Eylül 2022 Cumartesi 11:54
  • Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi! TFF'ye başvuruda bulunuldu17 Eylül 2022 Cumartesi 09:47
  • Okan Buruk: Heyecanı devam ettireceğiz17 Eylül 2022 Cumartesi 09:36
  • Galatasaray - Konyaspor: 2-116 Eylül 2022 Cuma 23:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti