İspanya'ya ihracat sanayi grubu öncülüğünde rekor kırdı

Türkiye, nisanda 980 milyon 344 bin dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını yaparken, ihracat rekorunda en fazla paya sanayi grubunda faaliyet gösteren sektörler sahip oldu.

Türkiye'nin en önemli pazarları arasında olan İspanya'ya dış satım, rekorlar kırarak yükseliyor.

Türkiye'deki şirketlerin yakından ilgilendiği pazarlardan biri olan İspanya'ya yakın zamanda gerçekleştirilen yoğun katılımlı ticaret heyeti ile ekonomik ilişkiler güçlenmeye devam ediyor.

Türkiye, 2 milyar 352 milyon dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatını yapmıştı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler kapsamında Türk ihracatçıların attığı etkili adımlarla İspanya'ya dış satımda rekorlar devam ediyor.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, nisan ayında 980 milyon 344 bin dolarla İspanya'ya aylık ihracat rekoru kırdı. İspanya'ya yapılan dış satım, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8 artarken, ülkeye yapılan ihracatın Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay yüzde 4,2 oldu.

İspanya, böylece söz konusu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 5. ülke olarak kayıtlara geçti.

En fazla hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerine talep geldi

Geçen ay İspanyol şirketler, en fazla sanayi ürünlerine talep gösterdi.

İspanya'ya yapılan dış satımda ilk 7 sırayı sanayi grubunda faaliyet gösteren sektörler aldı.

Ülkeye en fazla ihracatı, nisan ayında 282 milyon 792 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünü, 205 milyon 42 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 121 milyon 331 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 75 milyon 327 bin dolarla çelik sektörü, 62 milyon 745 bin dolarla elektrik ve elektronik, 58 milyon 211 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 53 milyon 817 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri izledi.

Ülkenin en az talep gösterdiği sektörler ise 56 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 106 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri ile diğer sanayi ürünleri, 117 bin dolarla zeytin ve zeytin yağı, 279 bin dolarla yaş meyve ve sebze oldu.

Miktar bazında ihracat artışında kimyevi maddeler ve mamulleri zirvede

İspanya'ya ihracatını miktar bazında 58 milyon 808 bin dolarla en çok kimyevi maddeler ve mamulleri artırdı.

Bu sektörün ardından İspanya'ya otomotiv endüstrisi 55 milyon 479 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 54 milyon 962 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 29 milyon 491 bin dolar, tekstil ve ham maddeleri 21 milyon 853 bin dolar ihracat artışı kaydetti.