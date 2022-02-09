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Isparta'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Belediye ekipleri, ana cadde ve ara sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.
Isparta'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Isparta’da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerdeki cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye ulaştı.

Isparta Belediyesi ekipleri 80 araç ve 350 personel ile gece saatlerinden itibaren ana cadde ile ara sokaklarda kar küreme çalışmalarına başladı. Ekipler, kaldırımlarda da kar temizleme çalışması yaptı.

Bazı sürücüler araçlarının üstünde, esnaf da iş yerlerinin çevresinde biriken karları temizledi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ise şehirlerarası ve köy yollarında kar küreme ile tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Isparta'da kar yağışının akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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