İspir'de MHP kurmayının da katıldığı açılışta gondol yangını

Erzurum İspir'de MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın da katıldığı Uluslararası Tarihi İspir Panayırı’nın açılışında alanda bulunan gondol bir anda alev aldı.

Erzurum İspir'de düzenlenen Uluslararası Tarihi İspir Panayırı’nın açılış töreninde korku dolu anlar yaşandı. Panayırda bulunan gondol bir anda alev aldı. Yangın kısa süre sonra söndürüldü.

Erzurum’un İspir ilçesinde Uluslararası Tarihi İspir Panayırı’nın açılış töreni düzenlendi. Panayır etkinlikleri çerçevesinde festival alanına kurulan gondol, açılış sırasında bir anda alev aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın da katıldığı açılış sırasında protokol konuşmaları yapılırken gondolda elektrik akımından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ekipler yangına müdahale ederek söndürürken alanda kısa süreli panik yaşandı.