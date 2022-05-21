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İsrail, 17 yaşındaki genci katletti!

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı.
İsrail, 17 yaşındaki genci katletti!

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği virüsünün saptandığı, adı açıklanmayan otuz yaşlarında bir erkekte virüs belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesine nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, hastanın, ülke dışında maymun çiçeği bulaşmış başka bir kişiyle temasta bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Maymun çiçeği virüsü vakaları daha önce İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, İtalya, İsveç, Belçika, Avusturalya ve Kanada'da tespit edilmişti.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskın sırasında 17 yaşındaki bir gencin öldüğü, 18 yaşındaki bir gencin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesi Müdürü Cani Ebu Cuha da yaptığı açıklamada, hastaneye biri göğsünden ağır yaralı olmak üzere 2 kişinin getirildiğini belirtti.

Ebu Cuha, göğsünden ağır yaralı kişinin müdahalelere rağmen kurtarılamadığını ifade etti.

Filistin resmi televizyonu ise Emced Velid el-Fayid'in (17), Cenin'de İsrail askerlerinin mermisiyle vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Televizyon daha önceki haberinde de Cenin'deki Hayfa Caddesi bölgesinde İsrail güçleriyle silahlı çatışmaların meydana geldiğini bildirmişti.

İsrail ordusundan Cenin kentine baskın düzenlediğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail ordusu bu yılın başından bu yana Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde yaklaşık 55 Filistinliyi öldürdü.

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