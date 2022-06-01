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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir kadını öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir kadını öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "31 yaşındaki Gufran Veresane, El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı yakınlarında işgal askerlerinin ateşlediği kurşunun isabet etmesi sonucu şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, merminin Filistinli kadının göğsüne soldan girerek sağ taraftan çıktığı belirtildi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, genç kadının "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürdü.

Açıklamada, "elinde bıçak olduğu ve 60 No'lu yolun güvenliğini sağlamakla görevli bir askere doğru ilerlemeye çalıştığı" iddia edilen genç kadının, "askeri bir unsurun ateşle karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasının İsrail askerlerince yaklaşık 20 dakika engellendiği aktarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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