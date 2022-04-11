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İsrail askerleri, Beytüllahim'de bir Filistinli genci öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle bir günde ikisi kadın, üç Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail askerleri, Beytüllahim'de bir Filistinli genci öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarındaki el-Hadar beldesinde Filistinli Muhammed Ali Guneym'i (21) ateş açarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Hadar beldesi yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 21 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sosyal medyada, Filistinli gencin getirildiği el-Yammame Hastanesi önünde toplanan Filistinlilerin slogan attığı görüntüler yer aldı.

İsrail ordusu, İsrail içinde yaşanan silahlı saldırıların ardından Batı Şeria'da operasyonlara başladı ve bölgedeki şiddet olayları arttı.

Beytüllahim kenti yakınlarında İsrail askerleri, kendilerine yaklaşan 47 yaşındaki Filistinli bir kadını, "dur" emrine uymadığı gerekçesiyle ateş açarak yaraladı. Silahsız olduğu anlaşılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aynı şekilde, el-Halil kentinde, İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ateş açarak öldürdü.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine hafta sonu iki ayrı baskın düzenlemiş, cumartesi günkü baskında silahlı çatışmada bir Filistinliyi öldürmüştü. Baskınlarda, onlarca Filistinli de yaralanmıştı. Aynı şekilde, İsrail askerleri, Tel Aviv kentindeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin kardeşlerinin bulunduğu araca pazar günü Cenin kentinde ateş açmış, bir Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail'de sonuncusu perşembe akşamı Tel Aviv kentinde olmak üzere, üç hafta içinde üçü silahlı dört ayrı saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İki olayda, saldırganın Cenin'den gelmesi gözleri bu kente çevirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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