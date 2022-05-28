İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu daha katletti!

İsrail askerleri son olarak Batı Şeria'da bir Filistinli bir çocuğu öldürdü. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Dışişleri Bakanlığı, tepki mesajları paylaştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürmesine tepki gösterdi.

Başbakan Iştiyye, yazılı açıklamasında, "İsrail askerlerinin, öldürme kastıyla Filistinli çocukların vücutlarının üst kısımlarını hedef almaya devam ettiğini" belirtti.

Zeyd Muhammed Said Ganim isimli 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesinin, "terör eylemi" olduğunu ifade eden Iştiyye, bu yapılanın, "İsrail'i boykot edecek ve işlenen suçun faillerinin cezasız kalmamasını sağlayacak uluslararası kararların aktif hale getirilmesini gerektirdiğini" aktardı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, yaşananın, siyasi ve askeri düzeyde verilen talimat ve direktiflere göre İsrail güçleri tarafından sahada gerçekleştirilen infaz suçlarından biri olduğunu kaydetti.

Bakanlık, işlenen suçun sonuçları ve sahadaki yansımalarından İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralanan 15 yaşındaki Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim'in müdahaleye karşın kurtarılamadığını duyurmuştu.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde bugün yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösteriler yapılmış, bu eylemlere müdahale eden İsrail askerleri en az 20 Filistinliyi yaralamıştı.