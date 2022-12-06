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İsrail askerlerinin sokak ortasında Filistinli çocukları darp ettiği görüntüler
İsrail askerlerinin sokak ortasında Filistinli çocukları darp ettiği görüntüler
İsrail askerlerinin yıllardır yaşattıkları zulüm görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Sokak ortasında Filistinli çocukların darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.
06 Aralık 2022 Salı 00:03
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