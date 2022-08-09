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İsrail bu sefer de Nablus'a saldırdı: 3 kişi vefat etti, 40 kişi yaralandı

Geçtiğimiz günlerde Gazze'ye saldıran İsrail, 44 kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep oldu. Filistin'e saldırmaya devam eden İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 3 Filistinliyi katletti.
İsrail bu sefer de Nablus'a saldırdı: 3 kişi vefat etti, 40 kişi yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Nablus kentinin eski şehir bölgesine düzenlediği baskında 3 kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli aktivist İbrahim en-Nablusi ile diğer bir kişinin Batı Şeria'nın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği" aktarıldı.

Nablus'taki baskının İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ortak yapıldığına işaret edilen açıklamada, baskında omuzdan fırlatılan roketler de dahil birçok silahın kullanıldığı ifade edildi.

Öldürülen Nablusi isimli Filistinlinin birçok eylemden sorumlu tutulduğu açıklamada, baskın sırasında onlarca Filistinlinin taşlarla askerlere karşılık vermesi üzerine olayların çıktığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin herhangi bir zayiat vermeden bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.

İSRAİL'İN SON GAZZE SALDIRISI

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle cuma günü Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı.

Saldırılar üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmiş, İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğuyla varılan ateşkes 7 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

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