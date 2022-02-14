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İsrail Gazze açıklarında 7 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında 7 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail Gazze açıklarında 7 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli balıkçıların Gazze'nin kuzey kıyısı yakınlarında avlandığını aktardı.

El-Hessi ailesine mensup 7 balıkçının, İsrail güçlerince gözaltına alındığını kaydeden Ayyaş, balıkçılarla teknelerinin de İsrail donanması tarafından alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüğünü söyledi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının yer aldığı Gazze'de balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları raporlarına göre, İsrail'in diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçılar, sık sık gözaltı ve teknelerine el konulma eylemlerine maruz kalıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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