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İsrail Gazze'yi bombalamaya başladı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait iki bölgeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
İsrail Gazze'yi bombalamaya başladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den daha önce Sedirot kentine düzenlenen roketli saldırıya karşılık Hamas'ın yer altındaki roket motoru üretimi yapılan bir binasının hedef alındığı kaydedildi.

Yer altındaki askeri mevki ve merkezi bir binaya bağlayan tünelin bombalandığı belirtilen açıklamada, söz konusu merkezi binada roket motoru üretiminde kullanılan kimyevi ham maddelerin bulunduğu ifade edildi.

İsrail ordusu açıklamasında, bu saldırının Gazze Şeridi'ndeki roket mermisi üretimine belirgin bir darbe indirdiğine yer verdi.

Gazze'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki İsa el-Batran ile güneydeki Ubeyde semtlerindeki noktaları hedef aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ya da yetkili makamlardan saldırının neden olabileceği kayıp ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde ikinci kez siren seslerinin geldiği belirtilirken, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze’den atılan 4 roketi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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