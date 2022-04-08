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İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin'in ana geçiş noktasını kapattı

İsrail Başbakanı Bennett, başkent Tel Aviv'de düzenlenen saldırıyı gerçekleştirdiği açıklanan Filistinlinin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine açılan Celeme (Gilboa) geçiş noktasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin'in ana geçiş noktasını kapattı

İsrail hükümetinin yazılı açıklamasına göre, Başbakan Naftali Bennett, güvenlik birimlerinin başındaki isimlerle Tel Aviv'de dün iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı üzerine durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantıya Savunma Bakanı, Kamu Güvenliği Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü, İsrail polis şefi ile Ulusal Güvenlik Konseyi ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey yetkililer katıldı.

Başbakan Bennett'in silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakın çevresi, yardım edenler ve saldırı planını bilen herkese ilişkin soruşturma talep ettiği aktarıldı.

Toplantıda, Tel Aviv'deki saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine giriş-çıkışın sınırlandırılması için İsrail ile bölgedeki en yoğun trafiğe sahip Celeme (Gilboa) geçiş noktasının ikinci bir emre kadar kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

İsrail son üç hafta içinde 13 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırıya sahne olmuştu.

Tel Aviv'in merkezinde dün düzenlenen silahlı saldırı ülkede yaşanan şiddet zincirinin son halkası oldu.

İsrail polisi, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden bir Filistinli olduğu ifade edilen saldırganı öldürdüğünü duyurdu.

Tel Aviv'in Beni Barak bölgesinde düzenlen biri polis beş kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının da Cenin kentinden bir Filistinli tarafından gerçekleştiği açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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