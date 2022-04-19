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İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı gece saatlerinde vurduğu bildirildi.
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu

Gazze'deki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen birkaç saldırı ile Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir nokta hedef alındı.

Söz konusu saldırıda kayıp ya da yaralanmalara ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığından ve İsrail ordusundan henüz açıklama gelmedi.

Söz konusu saldırı öncesinde İsrail ordusundan Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiği açıklaması yapılırken, olay sırasında İsrail'in güneyinde saldırı alarmlarının çaldığı da aktarılmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı
Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya geçen cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya bir baskın daha düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

İsrail, Gazze'yi vurduğunu açıkladı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu kaydetti.

"Savaş uçakları bu gece birkaç hücumla Gazze Şeridi'ndeki birkaç hedefe ve Hamas'a ait savaş malzemelerinin üretildiği bir atölyeye saldırı düzenledi" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hücumun Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

Gazze'deki el-Kassam Tugayları: İsrail savaş uçaklarına roketle karşılık verildi
Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğini duyurdu.

El-Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hava savunmamız, salı sabahı yerel saatle tam 01.35'te Gazze Şeridi semalarındaki Siyonist savaş uçaklarına karadan havaya roketlerle karşılık vermiştir" ifadeleri yer aldı.

İsrail savaş uçaklarına karadan havaya roketle karşılık verildiğine ilişkin açıklamayı el-Kassam Tugayları 2012'den bu yana ilk kez yapıyor.

İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu bildirmişti.

"Savaş uçakları bu gece birkaç hücumla Gazze Şeridi'ndeki birkaç hedefe ve Hamas'a ait savaş malzemelerinin üretildiği bir atölyeye saldırı düzenledi" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hücumun Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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