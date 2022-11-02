  • BIST 4.054,67
  • Altın 984.619
  • Dolar 18.59
  • Euro 18.3515
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

İsrail'de Netanyahu hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaştı!

İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Netanyahu liderliğindeki sağ blok Mecliste hükümeti kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.
İsrail'de Netanyahu hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaştı!

İsrail'deki sandık çıkış anketleri, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun 62 milletvekiliyle hükümeti kurabilecek sayıya ulaştığını gösteriyor. Ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimde oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayınlandı.

Kanal 13'ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı. Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu.

NETANYAHU BLOKU HÜKÜMET İÇİN YETERLİ ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Bu sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Partisi ise 5 milletvekili kazandı. Buna karşın Lapid öncülüğündeki "Değişim Koalisyonu" isimli blokta Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak Meclise 12 milletvekili gönderdi.

Lapid blokundaki, İsrail Evimiz, soldaki İşçi Partisi ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste 5'er milletvekili çıkardı. Aynı bloktaki sol parti Meretz ise 4 milletvekili elde etti. Sandık çıkış anketine göre, Lapid liderliğindeki Değişim Koalisyonu'ndaki partiler toplamda 54 sandalyeye ulaştı.

İki blokta da yer almayı reddeden İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Ortak Liste, Mecliste 4 sandalye elde etti. Anketlere göre, Arap partisi Beled ile Netanyahu karşıtı blokta yer alan sağcı siyasetçi Ayalet Şaked'in partisi seçimde barajın altında kaldı. İsrail'de yakında açıklanacak resmi sonuçlarda Mecliste elde edilecek bir ya da iki sandalyenin Netanyahu aleyhine değişmesi halinde, Netanyahu blokunun hükümeti kurabilmesinin tehlikeye girebileceği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Temeli atılan TOKİ sosyal konutları Ankara Sincan'da nerede? Fiyatları ne?01 Kasım 2022 Salı 20:19
  • Burak Haktanır kimdir, hangi filmlerde oynadı, kimyasal silah iftirasına ne demişti?01 Kasım 2022 Salı 19:40
  • Bakan Süleyman Soylu: Ana muhalefet lideri istihbarat oyununa düşmektedir01 Kasım 2022 Salı 16:41
  • 430 bin 176 yurt başvurusunun yüzde 97'si karşılandı01 Kasım 2022 Salı 16:39
  • Soylu: 12 Kasım günü saat 18.57'de 'Çök, kapan ve tutun' tatbikatımız var01 Kasım 2022 Salı 16:32
  • Soma'da yanan ormanlar için 100 bin fidan dikilecek01 Kasım 2022 Salı 14:57
  • MİT'in operasyonuyla yakalanan Yunan casusa 12,5 yıl hapis cezası01 Kasım 2022 Salı 14:03
  • PKK/KCK terör örgüt mensubu Cezayir'den getirildi01 Kasım 2022 Salı 12:33
  • Minibüs yolda alev alıp yandı01 Kasım 2022 Salı 11:14
  • İstanbul'da sis etkili oluyor01 Kasım 2022 Salı 10:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti