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İsrail'den ABD'li askeri yetkilinin huzurunda İran'a saldırı tatbikatı

İsrail ordusunun bir Amerikan askeri yetkilisinin huzurunda onlarca uçakla İran'a saldırıyı simüle eden gizli bir tatbikat yaptığı ortaya çıktı.
İsrail'den ABD'li askeri yetkilinin huzurunda İran'a saldırı tatbikatı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail'in "benzeri görülmemiş bir adımla" bir Amerikan askeri yetkilisinin hava kuvvetleri eğitimine gözlemci olarak katılmasına izin verdiği, bir kısmı İran'da yer alan "uzun menzilli" hedeflere yönelik bir saldırının uygulanmasını simüle ettiği belirtildi.

Yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirilen "gizli" tatbikata onlarca savaş uçağının katıldığı vurgulanan haberde, tatbikatın havada yakıt ikmali, uzun menzilli bir hedefe saldırma ve karadan havaya füzelerle mücadele gibi çeşitli senaryoları içerdiği ifade edildi.

Haberde, söz konusu tatbikatın, İran'ın nükleer programıyla ilgili Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakerelerin son aşamaları ışığında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett 1 Şubat'ta, ülkesinin lazerli hava savunma sisteminin bir yıl içinde faaliyete geçeceğini söylemişti.

Bennett, "Eğer bir füze birkaç dolara mal olan bir elektrik akımıyla önlenebilirse, İran'ın sınırımıza kurduğu ateş çemberi fiilen etkisiz hale gelecektir." ifadesini kullanmıştı.

İran'a ait insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini bir tehdit olarak gören İsrail, bu nedenle başta kuzeyde olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinde hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmeye çalışıyor.

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