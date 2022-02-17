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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalarına karadan karaya füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 23.35'te Şam'ın güneyindeki Zakiye beldesi çevresinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını iddia etti.

Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Başkent Şam ve çevresinde, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Öte yandan İsrail ordusu, 9 Şubat'ta rejim güçleri tarafından fırlatılan bir uçaksavar füzesine misilleme olarak rejim askerlerinin bulunduğu noktalara saldırı düzenlediğini açıklamış, Esed rejimi de başkent Şam'a düzenlenen söz konusu saldırıda bir askerinin öldüğünü, 5'inin yaralandığı iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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