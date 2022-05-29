İsrailli aşırı sağcı milletvekili Ben-Gvir, polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimcilerin provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, içeridekilere müdahale etti.

Filistinlilere yönelik tahrik edici eylemleriyle tanınan aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir, İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te bugün düzenleyeceği "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren, Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırdı.

Sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, içindekilere müdahale etti. İsrail polisi, Aksa'daki Filistinlilerin bir kısmını dışarı çıkardı. Bir grup Filistinli, baskın sırasında Kıble Mescidi'ne sığındı. İsrail polisi, bazı gruplara kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti ve Kıble Mescidi'nin kapılarını demir zincirlerle kapattı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da konuşlandıktan sonra fanatik Yahudi yerleşimcilerin, gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan, Mescid-i Aksa'ya baskınları başladı.

Doğu Kudüs'te bugün gerçekleştirilecek tartışmalı "bayrak yürüyüşü" öncesinde normal günlere göre Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimci sayısının daha fazla olduğu ve şu ana kadar bu sayının 400'e ulaştığı belirtildi.

İsrail polisi, Aksa'da en az 5 kişiyi gözaltına aldı

Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Ben-Gvir'in baskını sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinliler, tekbirler getirerek milletvekilini protesto etti.

İsrail polisi, Aksa içinde sabah saatlerinden itibaren en az 5 kişiyi gözaltına aldı.

Filistinlilere Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'ya giriş engeli

İsrail polisi, Eski Şehir'in kapılarında kurduğu kontrol noktalarında burada yaşamayan Filistinlilerin bölgeye girişini engelledi.

Aynı şekilde, sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere İsrail polisinin kimliklerini girişte bırakma şartı koştuğu bildirildi.

İsrail polisi, gazetecilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi

Öte yandan İsrail polisi, gazetecilerin Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi.

Polisin gazetecileri gözaltına almakla tehdit ettiği aktarıldı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere göz yaşartıcı sprey

Mescid-i Aksa'nın El Hadid Kapısı'nda da bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin, buradaki Filistinlilere göz yaşartıcı sprey sıktığı belirtildi.

Olayda 3 Filistinlinin gazdan etkilendiği bildirildi.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail yönetiminin, bayrak yürüyüşünün Doğu Kudüs güzergahına girmesine izin vermesinin ülke genelinde gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail hükümeti: "Bayrak yürüyüşü rotası değişmeyecek"

İsrail hükümeti ve güvenlik birimleri, "bayrak yürüyüşünün" Eski Şehir'deki sembolik Şam Kapısı'ndan ve Filistin mahallelerinden geçmesine izin veren rotayı onaylamıştı.

Filistin yönetimi ve direniş grupları, İsrail'e "bayrak yürüyüşü provokasyonuna" karşı uyarılar yapmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün güvenlik kurumlarından yetkililerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamasında, "bayrak yürüyüşünün" Doğu Kudüs'teki rotasında değişiklik olmayacağını söylemişti.