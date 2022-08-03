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İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunan şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da, İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunduklarının tespit edilmesi üzerine yakalanan 10 İranlı şüphelinin, eylem için keşif yaptıkları sırada kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
İsraillilere yönelik eylem hazırlığında bulunan şüphelilerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da bulunan İsrail vatandaşlarına yönelik suikast hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan 10 İranlı şüpheliyle ilgili incelemeler sürüyor.

Yapılan incelemede şüphelilerin farklı ilçelerde otel ve günlük kiralık evlerde barındıkları, bazılarının sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve yakalanmamak için sürekli farklı araçlar kullandıkları belirlendi.

Polis tarafından incelenen yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelilerin hedef aldıkları bazı İsrailli turistleri çeşitli yerlerde takip ettikleri ve turistlerin kaldıkları otellerde fotoğraf ve video çekerek keşif yaptıkları anlar yer aldı.

Olayın geçmişi
MİT ve polis ekiplerince 23 Haziran'da yapılan operasyonlarda, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına yönelik eylem hazırlığında bulundukları iddiasıyla toplam 10 İranlı gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 3 susturucu, 2 lazer aparatı, 42 mermi, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu, 6 sahte pasaport, bir miktar para, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, suikastta kullanılacağı belirlenen motosiklete de el konulmuştu.

İfade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

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