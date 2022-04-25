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İşsizlik ödemeleri bayram öncesi yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerinin 29 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
İşsizlik ödemeleri bayram öncesi yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

“5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır.”

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, “İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

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