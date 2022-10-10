"İşsizlik oranı, 2014'ten bu yana en düşük seviyede"

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "İşsizlik oranı, ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6'ya gerilemiş ve 2014 mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş gücü istatistiklerine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde, dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz. Bugün açıklanan işgücü verilerine göre; işsizlik oranını tek haneli seviyelere indirmiş bulunuyoruz. 2022 ağustos ayı itibarıyla, yaklaşık 1,9 milyon kişi son 1 yılda olmak üzere sağladığımız istihdam artışı, son 2 yılda 3,8 milyon kişiyi aşmış durumdadır. Bu suretle işsizlik oranı, ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 9,6'ya gerilemiş ve 2014 mart ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir" ifadelerini kullandı.

İstihdam artış eğiliminin tarihi yüksek seviyelere ulaştığına işaret eden Nebati, "İstihdam artış eğilimini, uygulamaya koyacağımız politikalarla sürdürmekte kararlıyız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize bir bir ulaşarak vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselteceğiz" dedi.